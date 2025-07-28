В России могут увеличить штрафы за незаконную рекламу азартных игр

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что фракция подготовила законопроект об увеличении штрафов за незаконную рекламу азартных игр, сообщают «Известия».

«Сейчас закон разрешает букмекерам размещать свою рекламу строго в определённых местах, таких как спортивные газеты, сайты или во время трансляции футбольных матчей и других соревнований. Но они постоянно ищут лазейки, как ещё продвинуть свои сомнительные услуги. Дошли до того, что размещают свои навязчивые баннеры и ролики, лживо обещающие бесплатные деньги за регистрацию и сказочные выигрыши, не только в социальных сетях или различных видео, но и публикуют рекламу в детских мобильных приложениях», — заявил Слуцкий.

По словам чиновника, законопроект предлагает увеличить штрафы для людей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, а для компаний — до 800 тыс. рублей.