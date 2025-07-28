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В России могут увеличить штрафы за незаконную рекламу азартных игр

В России могут увеличить штрафы за незаконную рекламу азартных игр
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Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что фракция подготовила законопроект об увеличении штрафов за незаконную рекламу азартных игр, сообщают «Известия».

«Сейчас закон разрешает букмекерам размещать свою рекламу строго в определённых местах, таких как спортивные газеты, сайты или во время трансляции футбольных матчей и других соревнований. Но они постоянно ищут лазейки, как ещё продвинуть свои сомнительные услуги. Дошли до того, что размещают свои навязчивые баннеры и ролики, лживо обещающие бесплатные деньги за регистрацию и сказочные выигрыши, не только в социальных сетях или различных видео, но и публикуют рекламу в детских мобильных приложениях», — заявил Слуцкий.

По словам чиновника, законопроект предлагает увеличить штрафы для людей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, а для компаний — до 800 тыс. рублей.

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