Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прибыль Единого ЦУПИС в I полугодии 2025 года выросла на 13%

Прибыль Единого ЦУПИС в I полугодии 2025 года выросла на 13%
Комментарии

Банк России на своём сайте опубликовал финансовые показатели Единого ЦУПИС (ООО НКО «Мобильная карта») за первые шесть месяцев 2025 года.

Из данных отчёта следует, что прибыль компании выросла на 13% в годовом исчислении и составила 16,58 млрд рублей. Размер комиссионных, полученных компанией за первые шесть месяцев 2025 года, вырос на 11% и составил 31,49 млрд рублей. При этом темпы роста заметно снизились, что подтверждает тезис о замедлении темпов роста российского букмекерского рынка.

Компания Единый ЦУПИС получает комиссию от букмекеров за проведение операций по пополнению и выводу средств.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android