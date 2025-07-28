Прибыль Единого ЦУПИС в I полугодии 2025 года выросла на 13%
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Банк России на своём сайте опубликовал финансовые показатели Единого ЦУПИС (ООО НКО «Мобильная карта») за первые шесть месяцев 2025 года.
Из данных отчёта следует, что прибыль компании выросла на 13% в годовом исчислении и составила 16,58 млрд рублей. Размер комиссионных, полученных компанией за первые шесть месяцев 2025 года, вырос на 11% и составил 31,49 млрд рублей. При этом темпы роста заметно снизились, что подтверждает тезис о замедлении темпов роста российского букмекерского рынка.
Компания Единый ЦУПИС получает комиссию от букмекеров за проведение операций по пополнению и выводу средств.
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