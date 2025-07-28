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Валентина Матвиенко поручила добиться принятия закона о запрете ставок с кредитных карт

Валентина Матвиенко поручила добиться принятия закона о запрете ставок с кредитных карт
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании заявила, что необходимо принять три законопроекта, связанных с букмекерами, сообщает «Парламентская газета».

В ходе заседания сенатор Александр Трембицкий отметил, что законопроекты о запрете использования кредитных карт для ставок, о запрете на участие в азартных играх должников и недееспособных граждан, а также о запрете быстрых игр в букмекерских конторах в нынешнем виде встречают сопротивление со стороны Министерства финансов. При этом эти документы поддерживают парламент и Администрация президента России.

«Этот пакет законопроектов нужно обязательно принять на осенней сессии. Прошу вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлёва и главу бюджетного комитета Совета Федерации Анатолия Артамонова проработать эти вопросы с Минфином и добиться принятия указанных законопроектов», — заявила Валентина Матвиенко.

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