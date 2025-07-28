Олег Матыцин: к осени определят механизмы подачи заявок в Российский спортивный фонд

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин на пресс-конференции по итогам весенней сессии заявил, что к осени будут определены механизмы подачи заявок в Российский спортивный фонд, после чего спортивные федерации смогут планировать бюджеты на 2026 год.

«По указанию президента фонд должен начать работу в июле, должен быть сформирован попечительский совет, куда, я надеюсь, войдут представители Госдумы. Осенью, я надеюсь, будут определены механизмы подачи заявок, критерии, и у федераций и других субъектов физической культуры появится ясность в финансовом планировании на будущий год, потому что это был один из главных вопросов, которые задавали и задают все организации», — приводит слова Матыцина «РБ Спорт».

Кроме того, чиновник подчеркнул, что не менее важны подзаконные акты, которые будут регламентировать деятельность и реализацию этого закона. Часть подзаконных актов будет утверждаться правительством, часть – приказами Министерства спорта.