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Пользователи ЕЦУПИС получили больше 26 млн рублей бонусами в первом полугодии 2025 года

Пользователи ЕЦУПИС получили больше 26 млн рублей бонусами в первом полугодии 2025 года
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По итогам первого полугодия 2025 года держатели цифровой карты ЦУПИС получили свыше 26 млн рублей кешбэка и денежных призов в рамках маркетинговых акций, сообщает Sportclan.

Число пользователей цифровой карты ЦУПИС близко к 800 тыс. человек. Цифровая карта появилась в «Кошельке ЦУПИС» весной 2023 года.

«Возможности кешбэка всегда были весомым фактором выбора карты у российских потребителей, и, судя по растущей популярности цифровой карты ЦУПИС, нам удалось сделать нашим клиентам действительно выгодное предложение. В дополнение к кешбэку за каждую покупку пользователи Единого ЦУПИС могут получать повышенный кешбэк в спортивных категориях, что особенно важно любителям спорта, а привлекательные маркетинговые акции с широким перечнем предложений позволяют использовать карту ЦУПИС в качестве основной», — отметил коммерческий директор Единого ЦУПИС Артем Сычёв.

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