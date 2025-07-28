«Урал» — «Черноморец»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги

28 июля 2025 года в матче 2-го тура Первой лиги сыграют «Урал» и «Черноморец». Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение екатеринбургскому клубу. Поставить на победу «Урала» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Черноморца» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Екатеринбурга за 6.00.

Матч 1-го тура с «Шинником» продемонстрировал, что у екатеринбуржцев пока не всё так гладко. Им пришлось играть вторым номером и сдерживать давление соперника. Оборона и экс-вратарь «Спартака» Александр Селихов справились отлично, а также удалось забить гол, несмотря на немногочисленные шансы в атаке. В итоге победа — 1:0.

Клуб из Новороссийска не смог получить лицензию РПЛ, однако финишировал на третьем месте в Первой лиге. Поэтому непонятно, с какими задачами он подходит к новому сезону. Матч 1-го тура завершился волевой ничьей с одним из фаворитов — «Родиной» (1:1).