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Букмекеры назвали вероятный новый клуб Беньямина Шешко

Букмекеры назвали вероятный новый клуб Беньямина Шешко
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Нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко стал трансферной целью «Ньюкасла». Английский клуб рассматривает 22-летнего форварда в качестве замены Александеру Исаку, который должен перейти в «Ливерпуль».

Букмекеры резко снизили коэффициент на переход Шешко в «Ньюкасл». Сейчас он составляет 1.30. Заключить пари на то, что словенец останется в «Лейпциге», можно с котировкой 4.00.

В минувшем сезоне Бундеслиги Шешко провёл 33 матча, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. До «Ньюкасла» словенцем интересовался «Арсенал», но «канониры» подписали Виктора Дьёкереша, также их отпугнула высокая цена нападающего «Лейпцига».

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