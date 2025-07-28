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Эксперты оценили шансы клубов не из РПЛ выиграть Кубок России

Эксперты оценили шансы клубов не из РПЛ выиграть Кубок России
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29 июля стартует Кубок России — 2025/2026. Разумеется, в числе главных фаворитов клубы элитного дивизиона.

Однако букмекеры принимают ставки на то, что Кубок выиграет команда не из РПЛ. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 15.00.

В последний клуб не из элиты играл в финале в сезоне-2019/2020, когда до решающего матча добрались «Химки». Правда, выиграть тогда у команды Сергея Юрана не получилось.

На этот раз из клубов Первой лиги выше всех оценили шансы «Урала» — на то, что екатеринбуржцы возьмут Кубок, дают коэффициент 150.00. За 200.00 можно сделать ставку на целый ряд команд — «Енисей», «Родина», «Ротор», «СКА-Хабаровск» или «Черноморец».

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