Вратаря «Удинезе» дисквалифицировали за умышленную жёлтую карточку

Вратаря «Удинезе» Мадуку Окойе дисквалифицировали на два месяца за умышленное получение жёлтой карточки в матче Серии А с «Лацио» в марте 2024 года.

На 64-й минуте при счёте 2:1 в пользу клуба из Удине нигериец получил предупреждение за затяжку времени.

Итальянские букмекеры зафиксировали аномальный объём ставок на такой исход — выплаты клиентам составили более € 120 тыс., причём основная часть — именно в провинции Удине.

По данным La Gazzetta dello Sport, Окойе мог заключить устную сделку с владельцем пиццерии Biffi в Удине Диего Джордано. Представители футболиста отвергли все обвинения. Вратарь мог получить до четырёх лет отстранения, но в итоге всё ограничилось двумя месяцами.