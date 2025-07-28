«Акрон» — «Балтика»: коэффициенты и ставки букмекеров на матч

29 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Акрон» и «Балтика». Встреча состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало — в 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение тольяттинскому клубу. Поставить на победу «Акрона» можно с коэффициентом 2.25, а шансы калининградской «Балтики» оценили в 3.15. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.07.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.