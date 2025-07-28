Эксперты: шансы «Зенита» выиграть РПЛ выросли, несмотря на ничью с «Рубином»

В РПЛ остался позади 2-й тур. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Аналитики по-прежнему считают явным фаворитом «Зенит». Коэффициент на чемпионство петербуржцев снизился с 2.10 до 1.85, несмотря на потерю очков в матче с «Рубином» (2:2). Команда Сергея Семака не удержала преимущество в два мяча.

Вероятность итогового успеха «Краснодара» и «Спартака» снизилась после поражений клубов от «Локомотива» (1:2) и «Балтики» (0:3) соответственно. Сейчас сделать ставку на эти клубы можно за 7.00, а перед стартом тура на их чемпионство давали котировку 5.00.

Зато немного выросли шансы «Динамо» и ЦСКА — с 11.00 до 10.00. Во 2-м туре эти клубы одержали победы. Бело-голубые обыграли «Ростов» (1:0), а армейцы — «Ахмат» (2:1).

Поставить на «Локомотив», который пока единственный идёт без потери очков, можно за 15.00.