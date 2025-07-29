Букмекеры оценили шансы «Динамо» победить «Сочи» в Кубке России

29 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют московское «Динамо» и «Сочи». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.67, а шансы «Сочи» оценили в 5.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.70.