«Акрон» — «Балтика»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Кубка России «Акрон» — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет + обе забьют за 2.35.

«Балтика» включила максимальные скорости на старте нового сезона РПЛ. Пока впечатления от её выступлений исключительно самые приятные. Причём это не та команда, которую привыкли видеть только жёстко обороняющейся. Теперь она неплохо играет впереди и уверенно реализует свои моменты.

Уже два московских клуба дрогнули под натиском калининградцев. Сначала они сыграли вничью с «Динамо» (1:1), а во 2-м туре с крупным счётом победили «Спартак» (3:0). Это ещё отменили гол Брайана Хиля. Сальвадорец чуть ли не ключевая фигура в атаке. Кто-то скажет, что помогли удаления в составе красно-белых, но большинство ещё нужно эффективно использовать.

Андрей Талалаев из тех тренеров, кто считает, что важна каждая игра. Вряд ли он будет пренебрегать кубковым матчем и выставит совсем другой состав. Хотя понятно, что ряд изменений произойдёт.

Предлагаем поставить на то, что «Балтика» не проиграет «Акрону», а обе команды забьют. Коэффициент — 2.35. Почти наверняка клубы проведут ротацию. Значит, мы будем наблюдать за ошибками в обороне и мотивированными резервистами. Не исключаем ничью, но если выбирать – калининградцы покрепче.