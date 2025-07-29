«Динамо» — «Сочи»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Кубка России «Динамо» — «Сочи».

Ставка: «Динамо» победит с форой (-1.5) за 2.60.

«Сочи» стал главным разочарованием на старте нового сезона. Южан и так называли в числе основных аутсайдеров, а Роберту Морено пророчили скорую отставку. Видимо, эксперты правы, потому что у испанца ничего не получается. Его команда проиграла оба матча в чемпионате России с общим счётом 0:7.

Сначала сочинцы уступили «Локомотиву» (0:3), что можно понять – в отличие от поражения во встрече 2-го тура с «Акроном» (0:4). После ужасной игры с тольяттинцами Морено в скандальном интервью заявил, что это самый позорный матч в его карьере. И попросил футболистов отдать половину месячной зарплаты на баланс клуба.

Какая команда захочет отдавать все силы ради тренера, который не встал на её защиту? Винить нужно не только игроков, но и наставника, который в первую очередь должен был достучаться до своих подопечных. Пока непонятно, чем всё закончится, однако шансов одержать первую победу в сезоне у южан нет. Даже в Кубке России.

Прогнозируем победу «Динамо» с форой (-1.5) за 2.60. Невозможно представить, что сочинцы каким-то чудом смогут навязать достойную борьбу даже резервному составу москвичей. Карпин умеет работать с молодёжью, а талантов у него достаточно. Морено же добил свою команду жёстким интервью.