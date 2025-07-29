Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Краснодара» стартовать с победы в Кубке России

Стали известны шансы «Краснодара» стартовать с победы в Кубке России
Комментарии

29 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «ОZON Арена». Начало — в 20:45 мск.

Материалы по теме
«Акрон» — «Балтика». Будет скучно? Ни в коем случае!
«Акрон» — «Балтика». Будет скучно? Ни в коем случае!

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.43 (около 68% вероятности), а шансы «Крыльев Советов» оценили в 7.30 (12%). Ничья идёт с коэффициентом 4.90 (20%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.70.

Материалы по теме
«Зенит» — фаворит, но сенсации должны быть. Чего ждать от Кубка России — 2025/2026
«Зенит» — фаворит, но сенсации должны быть. Чего ждать от Кубка России — 2025/2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android