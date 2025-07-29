Стали известны шансы «Краснодара» стартовать с победы в Кубке России

29 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «ОZON Арена». Начало — в 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.43 (около 68% вероятности), а шансы «Крыльев Советов» оценили в 7.30 (12%). Ничья идёт с коэффициентом 4.90 (20%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.70.