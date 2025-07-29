«Краснодар» — «Крылья Советов»: определён самый вероятный счёт

29 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «ОZON Арена». Начало — в 20:45 мск.

Поставить на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.43, а шансы «Крыльев Советов» оценили в 6.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.90.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу краснодарского клуба за 7.50. Победа «быков» 1:0 доступна за 7.80, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 8.00.