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«Краснодар» — «Крылья Советов»: определён самый вероятный счёт

«Краснодар» — «Крылья Советов»: определён самый вероятный счёт
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29 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «ОZON Арена». Начало — в 20:45 мск.

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Поставить на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.43, а шансы «Крыльев Советов» оценили в 6.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.90.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу краснодарского клуба за 7.50. Победа «быков» 1:0 доступна за 7.80, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 8.00.

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