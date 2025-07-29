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«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз на матч 29 июля

«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз на матч 29 июля
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов».

Ставка: «Краснодар» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.05.

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«Крылья Советов» вошли в новый сезон с Магомедом Адиевым. Экс-тренер сборной Казахстана в последнее время не радовал успехами, но, кажется, нашёл команду, которая ему подходит. Сначала ничья в дерби с «Акроном» (1:1), а затем первая победа — в матче с «Пари НН» (2:0). Дальше должно быть только лучше.

Самарский клуб живёт по средствам, однако провёл эффективную трансферную кампанию. Звездой двух матчей РПЛ стал арендованный у «Локомотива» Вадим Раков. Он забил по голу в каждой из встреч. В первом случае спас ничью, а во втором его мяч стал победным. Также стоит отметить роль Фернандо Костанцы. Бразилец набрал 1+1 в двух играх.

Магомед Адиев вряд ли будет пренебрегать Кубком России. Он найдёт место в составе и резервистам, и основным футболистам. Сейчас ему нужны большие победы, как и всей самарской команде. Поэтому ждём конкурентной игры с действующим чемпионом.

В качестве ставки же предлагаем взять победу «Краснодара» через тотал больше 2.5 мяча за 2.05. Если Мурад Мусаев действительно даст возможность выйти на поле приобретённым в межсезонье футболистам, они покажут сумасшедший результат. Но команда из Самары будет готова дать бой.

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