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«Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс»: букмекеры оценили шансы в ответном матче

«Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс»: букмекеры оценили шансы в ответном матче
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Во вторник, 29 июля, на нейтральном поле стадиона «Арена Люблин» в Польше состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

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В первом матче украинский клуб добился победы со счётом 3:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинской команде. Сделать ставку на победу киевского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.17, что приблизительно составляет 84% вероятности.

Победа «Хамрун Спартанс» оценивается в 17.0, а на ничейный исход можно поставить за 7.50.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу киевлян (7.00).

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