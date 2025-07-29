«Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на ответную игру второго раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.75.

Преимущество в три мяча киевлянами уже добыто. Для чего теперь выкладываться на полную, рисковать получить травму или дисквалификацию, когда результат фактически предопределён? Здесь уместно будет вспомнить ситуацию с другой украинской командой — «Шахтёром». Она сперва обыграла «Ильвес» со счётом 6:0, а в ответной встрече просто отбывала номер и готовилась к следующему раунду — 0:0.

Может быть, хотя бы соперник тогда покажет характер, забьёт и внесёт интригу? Тоже вряд ли. «Хамрун Спартанс» — скромный представитель мальтийского футбола. В составе очень много легионеров, но это не помогает нивелировать принципиальную разницу в классе. Клуб на тоненького прошёл литовский «Жальгирис», забив и выиграв лишь на своём поле.

В ответной встрече с киевским «Динамо» не будет поддержки трибун, а потому рассчитывать даже на один гол очень сложно. Про три безответных речи вообще не идёт. У самих киевлян тоже, как мы понимаем, мотивации остаётся немного после убедительного успеха в первой встрече. Отсюда более-менее логичный вывод — ставка на тотал меньше 2.5 мяча.