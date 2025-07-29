«Црвена Звезда» — «Линкольн»: букмекеры оценили шансы сербского клуба

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Во вторник, 29 июля, на стадионе «Райко Митич» в Белграде, Сербия, состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Линкольн». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В первой игре «Црвена Звезда» оказалась сильнее — 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение сербской команде. Сделать ставку на победу «Црвены Звезды» предлагается с коэффициентом 1.05, что приблизительно составляет 94% вероятности.

Победа «Линкольна» оценивается в 25.0, а на ничейный исход можно поставить за 18.0.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.65.

Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу сербского клуба (7.30).