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«Црвена Звезда» — «Линкольн»: прогноз на матч в Белграде

«Црвена Звезда» — «Линкольн»: прогноз на матч в Белграде
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на ответную игру второго раунда квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Линкольн».

Ставка: гол в первые 22 минуты за 1.86.

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По-хорошему, футболисты «Црвены Звезды» должны были забивать в ворота гибралтарцев гораздо больше мячей. Они давили и открыли счёт на 30-й минуте. Наир Тикнизян провёл на поле оба тайма, однако из-за удаления крайнего защитника Сёл Юн Ву сербы остались в меньшинстве уже на 41-й минуте. Вот вам и недосказанность!

Почему недосказанность? Как минимум потому, что даже без футболиста на поле в итоге чаще доводили дело до ударов в створ. А ведь дело было на выезде! Кроме того, в следующем матче чемпионата Сербии подопечные Владана Милоевича не оставили мокрого места от белградского ОФК — 7:1.

Учитывать надо сразу два фактора. Первый — место. Ответная встреча состоится в Сербии, что будет играть против «Линкольна». Второй — мотивация. «Црвена Звезда» забила всего один гол, преимущество перед ответным матчем очень скудное. Так что белградцы должны выйти с нормальным настроем.

При прочих равных «Црвена Звезда», конечно же, на голову сильнее «Линкольна». И класс исполнителей выше, и опыта больше. На таком фоне действительно есть смысл подумать над ставкой на разгромную победу сербской команды. Один из вероятных сценариев: хозяева будут с первых минут давить и забьют быстрый гол.

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