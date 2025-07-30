Названы шансы «Спартака» стартовать с победы в Кубке России

30 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Ростов» и «Спартак». Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.92, а шансы «Ростова» оценили в 3.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.67.