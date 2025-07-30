«МЮ» — «Борнмут»: букмекеры оценили шансы команд

31 июля 2025 года в матче 2-го тура Летней серии Премьер-лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Встреча состоится на стадионе «Солджер Филд». Начало — в 4:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение манкунианцам. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Борнмута» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.