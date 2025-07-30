Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«МЮ» — «Борнмут»: букмекеры оценили шансы команд

«МЮ» — «Борнмут»: букмекеры оценили шансы команд
Комментарии

31 июля 2025 года в матче 2-го тура Летней серии Премьер-лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Встреча состоится на стадионе «Солджер Филд». Начало — в 4:30 мск.

Материалы по теме
«Зенит» — фаворит, но сенсации должны быть. Чего ждать от Кубка России — 2025/2026
«Зенит» — фаворит, но сенсации должны быть. Чего ждать от Кубка России — 2025/2026

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение манкунианцам. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Борнмута» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android