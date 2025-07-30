«Панатинаикос» — «Рейнджерс»: определён фаворит ответного матча

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В среду, 30 июля, на стадионе «Апостолос Николаидис» в Греции состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Панатинаикос» — «Рейнджерс». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Рейнджерс» подопечные Руя Витории потерпели поражение со счётом 0:2.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Панатинаикоса» предлагается с коэффициентом 1.78, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «Рейнджерс» оценивается в 4.10, а на ничейный исход можно поставить за 4.05.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответной встрече. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.