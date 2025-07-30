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«Панатинаикос» — «Рейнджерс»: стал известен самый вероятный счёт

«Панатинаикос» — «Рейнджерс»: стал известен самый вероятный счёт
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В среду, 30 июля, на стадионе «Апостолос Николаидис» в Греции состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Панатинаикос» — «Рейнджерс». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Рейнджерс» подопечные Руя Витории потерпели поражение со счётом 0:2.

Сделать ставку на победу «Панатинаикоса» предлагается с коэффициентом 1.78, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «Рейнджерс» оценивается в 4.10, а на ничейный исход можно поставить за 4.05.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (7.00). Победа «Панатинаикоса» 1:0 доступна за 8.00, на 2:1 в пользу греков дают 8.60.

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