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«Динамо» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Динамо» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Сочи» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Динамовцы будут играть дома против «Сочи». Понятно, что у «Динамо» будет совсем другой состав, о чём уже сказал Валерий Карпин. Состав будет другой, наверняка будет другой вратарь, и изменения в сочетании стартовых игроков будут значительные. Стало быть, если основной состав выглядит не столь организованно и убедительно, как многим бы хотелось, то и вышедшая молодёжь сейчас вряд ли сможет похвастаться стабильностью. У динамовцев есть вопросики по игре в обороне.

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29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но «Сочи» после сокрушительного поражения от «Акрона» и громких заявлений Роберта Морено, конечно, постарается реабилитироваться перед руководством, сами перед собой. И очень хорошо для «Сочи», что так быстро такая возможность предоставляется.

«Сочи» пока ещё не забивал в чемпионате, может быть, удастся забить в Кубке. Атака, повторюсь, у «Сочи» очень приличная. И здесь, как сказал Осипов, игрок «Сочи», надо достать что-то мужицкое, если не получается по-футбольному.

Мне кажется, вариант «обе забьют» за 1.7 — вполне подходящий», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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