«Динамо» — «Сочи»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка России

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Сочи».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.93.

«Матч Кубка России, турнира, который почему-то многими считается чуть ли не главным для «Динамо» в этом году. Пока, наверное, действительно сложно говорить о способности команды выиграть чемпионат после смены тренера, да и, по сути, всё надо строить заново. Кубок вроде как гораздо более простая история. И вот так вот получилось, что в общественном понимании всем кажется, что «Динамо» Кубок России завоюет. Уже не раз я такие прогнозы встречал.

Думаю, что Карпин прекрасно понимает, что в этом матче никакой другой результат, кроме победного, недопустим, учитывая, как «Сочи» провёл первые два тура чемпионата (два поражения, разность 0:7). И я думаю, что у «Динамо» абсолютно всё есть для победы.

«Сочи» в какой-то странной стадии готовности находится. Такое впечатление, что вместо котлет подают фарш. В общем, не совсем понятно, что со всем этим делать.

Поэтому, я думаю, «Динамо» добьётся победы в домашней встрече. Коэффициент на победу с форой (-1) с расходом — 1.93, он достаточно хорош для того, чтобы его использовать», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».