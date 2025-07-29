«Акрон» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Самаре

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» — «Балтика» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026.

Ставка: ничья за 3.30.

«В группе D «Акрон» будет играть с «Балтикой». Команды-сюрпризы на старте российского сезона в Премьер-Лиге. Они идут в призовой тройке, хотя многие команды набрали по четыре очка, но вот по разнице забитых и пропущенных мячей «Акрон» и «Балтика» сейчас делят второе и третье места. «Локомотив» — лидер российского чемпионата. Он также представляет группу D.

«Акрон» с «Балтикой» в чём-то схожи, обе команды тренерские. Я думаю, что многим основным игрокам даст передохнуть Заур Тедеев. То же самое касается и Андрея Талалаева, потому что два очень энергозатратных матча были с «Динамо» и со «Спартаком».

И если «Балтика» не улетит в небеса, а твёрдо будет ходить по земле, то у неё есть хорошие шансы не проиграть «Акрону» в Самаре на «Солидарность Арене». Я думаю, что здесь силы примерно равны. И мне бы хотелось увидеть серию пенальти в этой паре. Отдать предпочтение кому-то не берусь. Я в лобовую пойду и попробую спрогнозировать, что в этом матче будет ничья за хороший коэффициент 3.3. У букмекеров победа «Балтики» оценивается немногим больше — 3.4, 3.5 на разных ресурсах. Поэтому вполне подходящий вариант, как мне кажется, на эту встречу, хоть «Акрон» идёт явным фаворитом у букмекеров. Но, мне кажется, организация игры у «Балтики», кто бы там ни вышел, всё равно заслуживает отдельных хвалебных слов», — приводит слова Генича «РБ Спорт».