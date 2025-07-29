Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Акрон» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Самаре

«Акрон» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Самаре
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» — «Балтика» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026.

Ставка: ничья за 3.30.

«В группе D «Акрон» будет играть с «Балтикой». Команды-сюрпризы на старте российского сезона в Премьер-Лиге. Они идут в призовой тройке, хотя многие команды набрали по четыре очка, но вот по разнице забитых и пропущенных мячей «Акрон» и «Балтика» сейчас делят второе и третье места. «Локомотив» — лидер российского чемпионата. Он также представляет группу D.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» с «Балтикой» в чём-то схожи, обе команды тренерские. Я думаю, что многим основным игрокам даст передохнуть Заур Тедеев. То же самое касается и Андрея Талалаева, потому что два очень энергозатратных матча были с «Динамо» и со «Спартаком».

И если «Балтика» не улетит в небеса, а твёрдо будет ходить по земле, то у неё есть хорошие шансы не проиграть «Акрону» в Самаре на «Солидарность Арене». Я думаю, что здесь силы примерно равны. И мне бы хотелось увидеть серию пенальти в этой паре. Отдать предпочтение кому-то не берусь. Я в лобовую пойду и попробую спрогнозировать, что в этом матче будет ничья за хороший коэффициент 3.3. У букмекеров победа «Балтики» оценивается немногим больше — 3.4, 3.5 на разных ресурсах. Поэтому вполне подходящий вариант, как мне кажется, на эту встречу, хоть «Акрон» идёт явным фаворитом у букмекеров. Но, мне кажется, организация игры у «Балтики», кто бы там ни вышел, всё равно заслуживает отдельных хвалебных слов», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Акрон» — «Балтика». Будет скучно? Ни в коем случае!
«Акрон» — «Балтика». Будет скучно? Ни в коем случае!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android