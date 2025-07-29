«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 4.5 за 1.85.

«Краснодар» сыграет домашний матч против самарских «Крыльев». Это группа B. В прошлом сезоне «Краснодар» не сказать чтобы удачно выступил в Кубке России, мы все это прекрасно помним. И третье место занял в своей группе, и не очень удачно дальше пошёл по дистанции. Правда, это помогло чуть разгрузить календарь в концовке чемпионата, что для «Краснодара» обернулось победным сезоном.

«Краснодар» играет дома после поражения от «Локомотива». Понятно, что тоже будут изменения в составе. Может быть, Козлов выйдет с первых минут. Наверняка Ленини появится. Может быть, мы увидим дебют Жубала, может быть, увидим дебют Перрена в стартовом составе. Наверняка появится Аугусто, тот же Сантос. Ну, в общем, сейчас скамейка достаточно глубокая у «Краснодара».

У «Крыльев» всё-таки состав поскромнее, игра попроще. Понятно, что самарцы играют много от обороны, и там семь человек практически всегда за линией мяча, а только три остаются впереди. Мяч выносят вперёд, и там как пойдёт.

Тут на контратаке, конечно, «Крылья» могут «Краснодар» подловить. Но Самара ещё по-прежнему строится, а «Краснодар» уже выстроен, плюс играет дома. Я думаю, что на Кубок на сей раз «Краснодар» точно не забьёт. И дома, как правило, «Краснодар» играет достаточно убедительно. Поэтому мой прогноз на эту встречу — «победа «Краснодара» и тотал меньше 4.5» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».