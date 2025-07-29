«Динамо» — «Сочи»: ставка Игоря Семшова на матч Кубка России в Москве

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Сочи».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.88.

«Московское «Динамо» в первом туре группового этапа Кубка России примет «Сочи» на «ВТБ Арене».

Команда Валерия Карпина стартовала в РПЛ с ничьей против «Балтики» и победы с минимальным счётом над «Ростовом», демонстрируя постепенную адаптацию к новой тактике. Несмотря на неидеальную игру, динамовцы выглядят более стабильно, чем их соперники. Хуан Касерес, Иван Сергеев и другие новички начинают влиять на результат, а Карпин, известный умением работать с молодёжью, может дать шанс резервистам в кубковом матче.

«Сочи» переживает катастрофический старт сезона: два поражения в РПЛ с общим счётом 0:7. После разгрома от «Акрона» (0:4) тренер Роберт Морено публично раскритиковал команду, что вряд ли добавило мотивации игрокам. Проблемы в обороне и атаке делают сочинцев аутсайдерами, и даже в Кубке России им будет сложно противостоять «Динамо».

Так как матч пройдёт в Москве, бело-голубые — явные фавориты. Ставим на их победу с форой (-1) мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».