«Динамо» — «Сочи»: прогноз Семёна Зигаева на матч 1-го тура Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Сочи».

Ставка: победа «Динамо» и его тотал больше 1.5 за 1.80.

«Московское «Динамо» этим летом не только пригласило Валерия Карпина, но и активно в информационном пространстве. Многим поклонникам бело-голубых эти события не по душе, но ещё больше испортила настроение игра в первом туре. Динамовцы играли дома против «Балтики» и не без проблем вырвали ничью 1:1. Неделю спустя «Динамо» принимало бывшую команду своего главного тренера — «Ростов». Матч получился не особо богатым на события, но Сергеев свой дебютный мяч в новой команде забил и принёс три очка хозяевам.

Многострадальный «Сочи» вернулся в элиту, хотя и получил право сыграть в стыковых матчах из-за проблем «Черноморца». «Барсы» по сумме двух матчей обыграли «Пари НН» и вернулись в РПЛ. Пока возвращение удачным назвать сложно, в первом туре «Сочи» неплохо смотрелся против «Локомотива» на выезде, но в последние 10 минут пропустил трижды и был разгромлен. Во втором туре уже первый тайм команда Морено провалила, получив от «Акрона» четыре безответных мяча. «Сочи» мог проиграть и крупнее, но Дзюба во втором тайме не реализовал пенальти.

Учитывая старт обеих команд в чемпионате России, «Динамо» — явный фаворит этой пары, но вопрос заключается в том, что неизвестно, какой состав выпустит Карпин с первых минут. С большой долей вероятности он прибегнет к ротации. Морено может последовать его примеру, ведь даже после двух туров уже нужно исправлять дела в РПЛ. Но есть возможность замен, и глубина скамейки у бело-голубых явно лучше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».