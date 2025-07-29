«Динамо» — «Сочи»: прогноз Виктора Гусева на игру группового этапа Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Сочи».

Ставка: сухая победа «Динамо» за 2.80.

«Команды выйдут во вторник на поле после совсем разных субботних матчей в чемпионате. «Динамо», которое с самого начала сезона продолжает выступать на своём стадионе, выиграло у «Ростова» (1:0), а сочинцев на их поле разгромил «Акрон» (0:4).

Можно было бы предположить, что в случае «Сочи» сработает желание начать всё с чистого листа и зацепиться именно за этот турнир. Но ситуация в клубе такова, что сейчас о подобном планировании говорить сложно. Клуб, вернувшийся в Премьер-Лигу с пятого места в Первой лиге, пока не выглядит готовым к борьбе в высшем дивизионе. А героические усилия испанского тренера Морено, гордо падающего и поднимающегося вместе со своими футболистами, вдруг (после двух подряд поражений со старта чемпионата) сопроводились его же излишне нервной реакцией на публике, что, думается, не способствует созданию правильного настроя в сложный период.

«Динамо» уже через два-три дня дня после этого матча ждёт непростой во всех смыслах и первый в сезоне выезд. И перед знаковой субботней встречей с чемпионом в Краснодаре велик соблазн дать отдохнуть ряду игроков стартового состава. А резерв у Карпина пока без ожидаемых дополнительных трансферов и в результате травм нескольких игроков основы не так силён и преимущественно состоит из молодых футболистов.

Вряд ли можно сказать, что это уравнивает силы команд. Пусть даже статистика личных встреч в последнее время рисует тревожную для хозяев картину. Последний матч двух команд в мае прошлого года принёс им непростую победу — 3:2. А вот в 2022 и 2023 годах дома «Динамо» проиграло — 1:5 и 0:2. Во втором случае — даже несмотря на удаление у гостей вратаря в середине первого тайма. Да что и говорить, если общая статистика встреч показывает успех «Сочи» аж в половине матчей (7). При этом бело-голубые из 14 выиграли всего 4.

Мысль о «неудобном» сопернике делает прогноз на победу москвичей не столь очевидным, каким он мог бы быть. Тем более на сухую победу, ведь уже в пяти официальных встречах подряд против «Сочи» динамовцы не могут сохранить свои ворота в неприкосновенности. Но, в отличие от ещё совсем недавних времён, у «Динамо» весьма надёжно выглядит оборона, где как раз неплохие варианты замены существуют. Свой стимул появится и у одного из дублёров Лунёва на вратарской позиции. Думается, на этот раз гостям, до того проигравшим два матча со счётом 0:3 и 0:4, будет снова сложно добиться успеха в атаке», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».