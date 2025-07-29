«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России 29 июля

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов».

Ставка: ТМ 3 за 1.75.

«Матч Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов», который пройдёт на поле действующего чемпиона России, обещает быть достаточно интересным.

«Краснодар» в прошлом туре в минувшие выходные встречался с московским «Локомотивом» и уступил со счётом 1:2. При этом нужно отметить то, что южане так и не смогли создать очень большого количества голевых моментов для того, чтобы в этой встрече, проигрывая по ходу матча в два мяча, сыграть хотя бы вничью. Так что по краснодарцам определённые вопросы всё-таки остаются.

Впереди матч против «Крыльев Советов», которые добились победы ещё в пятничном матче российского чемпионата. Так что у «Крыльев» будет на один день больше на подготовку, на то, чтобы добраться до Краснодара. Мы все понимаем, как это непросто сделать в нынешних условиях, и качественно проявить себя в этом матче. Магомед Адиев – тренер, который всегда очень рациональный подход использует. Самарцы, я уверен, не будут раскрываться. В этой встрече больше мячом будут владеть хозяева, а команда из Самары постарается действовать в контратакующей манере. Адиев всегда умел выстраивать оборону команд, с которыми он работал.

Поэтому, думаю, что ещё не разогревшийся «Краснодар», который не создает тьму шансов в каждом из своих матчей, и в этой встрече против «Крыльев Советов» не сможет добиться большого количества голевых моментов. Победа вполне возможна, но не уверен, что со сверхрезультативным футболом это будет напрямую связано. Тем более не забываем, что это матч Кубка России, поэтому составы команд наверняка будут существенно меняться. Это может немного нарушить игровые связи, что тоже негативно скажется на качестве игры команд в атаке, а прежде всего, краснодарского клуба», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».