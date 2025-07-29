«Динамо» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на игру группового раунда Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Сочи».

Ставка: победа «Динамо» 2:0 за 7.60.

«В первом туре нового розыгрыша Кубка России встретятся «Динамо» Москва и «Сочи». Сейчас это две совершенно разные по уровню команды. Интриги не вижу, подопечные Карпина должны тут легко выигрывать даже вторым составом.

«Динамо» начало новый сезон с Валерием Карпиным. И пока что ощущение от выступлений коллектива не особо однозначные. Да, бело-голубые на старте РПЛ не проигрывали. Но сперва у них возникли трудности с «Балтикой», когда калининградцы даже были отрезками близки к победе. Но итог у них был — ничья 1:1.

Во втором туре была еще одна вязкая и тяжёлая игра, и тоже не против топового оппонента — «Ростов», бывшее место работы Карпина. Да, на этот раз «Динамо» справилось и победило. Но счёт был минимальным — 1:0, моментов у соперников было примерно равное количество. Впрочем, четыре очка из шести возможных — всё равно не так плохо.

А вот у кого всё явно плохо, так это у «Сочи». Заранее было понятно, что могут возникнуть проблемы. Ведь в прошлом розыгрыше Первой лиги коллектив даже не финишировал в топ-4 и не должен был бороться за выход в РПЛ, повезло ему с баном «Черноморца».

И пока складывается ощущение, что сочинцы не готовы к Премьер-Лиге. У них два поражения в двух турах, и оба с крупным сухим счётом. И если 0:3 от «Локомотива» ещё можно было ожидать, то вот после 0:4 от «Акрона» уже возникают некоторые вопросы к команде Морено.

В общем, с такими результатами сочинцам в этом матче не на что рассчитывать. Возможно, тренерский штаб Карпина выпустит на поле второй состав. Но всё равно не думаю, что из-за этого у южан повысятся шансы на успех.

Моя ставка – победа «Динамо» со счётом 2:0 (котировка 7.60)», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».