«Краснодар» — «Крылья Советов»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.72.

«Краснодар» в статусе чемпиона РПЛ начинает свой путь в Кубке России. Первая игра — с «Крыльями Советов». Жду тут разгрома, «быки» после тех результатов, что они показали на старте сезона, должны быть в боевом настрое.

Да, кажется, что проблем у «Краснодара» с выходом в плей-офф Пути РПЛ не должно быть. Из равных соперников только ЦСКА, с «Крыльями» и с «Сочи» подопечные Мусаева должны уж справиться. С другой стороны, почти в такой же ситуации они были и в прошлом розыгрыше Кубка, когда не смогли финишировать в топ-2, пропустив на вторую строчку «Ахмат». Сейчас команда ещё и будет защищать титул в РПЛ, так что кто знает, как сложится этот розыгрыш Кубка.

И, судя по результатам «Краснодара» на старте сезона, у него действительно могут быть проблемы. В двух матчах из трёх он уже уступил. Причём проигрывали «быки» сильным конкурентам — ЦСКА в Суперкубке России (0:1) и «Локомотиву» в РПЛ (1:2). Да, в обеих встречах всё не так однозначно было, это были не разгромные проигрыши «в одну калитку», но всё же. Между этими неудачами краснодарцы одолели «Пари НН», тоже, к слову, не без трудностей — помог автогол соперника.

И в оппонентах у «Краснодара» тут «Крылья Советов», которые достаточно неплохо начали сезон, учитывая вводные. В прошлом футбольном году у них были проблемы, в том числе финансовые. Летом сменился тренер, пришёл Адиев. И, в общем, пока что у самарцев дела не так плохо идут. Они в РПЛ в двух турах набрали четыре очка, а это уже больше, чем у «Краснодара». Впрочем, и оппоненты у них были проще — «Акрон» (1:1) и «Пари НН» (2:0).

Так что да, если судить по регалиям оппонентов, тут «Краснодар» легко должен выигрывать. С другой стороны, сезон только стартовал, у «быков» ещё и проблемы в РПЛ есть, они уже там успели проиграть. Так что, возможно, у «Крыльев» тут есть шанс.

Я верю в «Краснодар» всё-таки. Это ещё и домашняя игра. Моя ставка – победа «быков» с форой (-1) мяч за 1.72», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».