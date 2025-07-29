«Краснодар» — «Крылья Советов»: ставка Игоря Семшова на игру группы B Кубка России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.18.

«Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» на домашнем поле сыграет с «Крыльями Советов» в 1-м туре группового этапа Кубка России.

Команда Мурада Мусаева пока не впечатляет в новом сезоне: после поражения в Суперкубке от ЦСКА (0:1) последовала победа над «Пари НН» (3:0), но затем – домашний провал во встрече с «Локомотивом» (1:2). Ошибки в обороне и недостаточная реализация моментов вызывают вопросы, однако в Кубке России «быки» могут использовать матч для тестирования новичков Гаэтана Перрена и Дугласа Аугусто.

«Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева стартовали достаточно неплохо: ничья с «Акроном» (1:1) и победа над «Пари НН» (2:0). Самарцы чаще всего делают ставку на оборонительный футбол, особенно в гостевых встречах.

Ожидается, что «Краснодар» возьмёт инициативу, а «Крылья» сосредоточатся на обороне. Вероятно, после неудачного старта Мусаев решит выпустить основной состав, в связи с этим поставим на победу «быков» с форой (-1.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».