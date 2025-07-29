«Акрон» — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на матч группы D Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Акрон» — «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» с форой (0) за 2.09.

«Акрон» здорово стартовал в новом сезоне нашего футбола. В первом туре чемпионата России команда из Тольятти играла с соседями из Самары. В важнейшем противостоянии для обеих команд победителя не нашлось — ничья 1:1. Но в минувшие выходные «Акрон» отправился в гости к «Сочи» и в первом тайме просто растоптал хозяев. Артём Дзюба был хорош, на его счету гол плюс пас, а всего гости забили четырежды, не пропустив ничего. Во втором тайме лучший бомбардир нашего футбола мог забить ещё, но не реализовал пенальти. Победа 4:0 позволяет «Акрону» идти на втором месте в РПЛ.

Сразу за ними в таблице «Балтика», которая стартовала ничуть не хуже, а, учитывая уровень соперников, даже лучше. Калининградцы вернулись в элиту и в первом туре играли в Москве против «Динамо». Бело-голубым стоило серьёзных усилий, чтобы свести матч вничью. В минувшие выходные команда Талалаева из столицы не уезжала, но переместилась на северо-запад для игры против «Спартака». Красно-белые уже в начале остались в меньшинстве, затем пропустили и получили ещё одно удаление. Имея на двух игроков больше, «Балтика» забила ещё дважды и разгромила «Спартак» 3:0.

Нас ждёт кубковый матч двух главных открытий первых туров. Если от «Акрона» такие результаты всё же несколько неожиданны, то удивляться отличному состоянию «Балтики», учитывая Талалаева во главе, странно. Главный козырь команды Тедеева — игра дома, в остальном калининградцы понравились больше, да и уровень соперников был сильно выше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».