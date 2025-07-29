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«Краснодар» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России 29 июля

«Краснодар» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России 29 июля
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Краснодара» 2:1 за 7.40.

«Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Тут фаворит очевиден. Действующий чемпион России должен побеждать, тем более после неудачи в прошлом туре РПЛ.

Да, не лучшим образом начался сезон для команды Мусаева в статусе действующего чемпиона РПЛ. Сперва она проиграла в матче за Суперкубок ЦСКА (0:1). После этого в РПЛ «Краснодар» стартовал с победы над «Пари НН», которую лёгкой тоже нельзя было назвать, пусть и итоговый счёт был разгромным — 3:0.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И во втором туре снова поражение случилось у «быков», второе в трёх матчах. На этот раз снова соперник был топовым — «Локомотив». Очередная тяжёлая игра, обе команды имели моменты. Подопечные Мусаева старались больше контролировать мяч, но «Локо» был успешнее в атаке — дубль Батракова всё решил у них.

А вот «Крылья Советов» достаточно неплохо стартовали в этом сезоне для своего уровня. Что говорить, если очков после двух туров РПЛ у них больше, чем у «Краснодара», — четыре против трёх. Сперва у самарцев была тяжёлая игра против «Акрона», которая завершилась ничьей — 1:1. И там действительно равный футбол демонстрировали клубы, сперва больше доминировали «Крылья», затем «Акрон» перехватил инициативу.

Во втором туре чемпионата команда Адиева уже праздновала победу. Тоже с «Пари НН» она играла, и снова было непростое противостояние, в сущности, как и у «Краснодара» с этим же соперником. В первой половине игры нижегородцы выступили лучше, больше созидали, несколько раз могли забить. Но во втором тайме «Крылья» перехватили инициативу, дважды забили, пусть и после 90-й минуты, — по голу у Ракова и Костанцы.

И вот теперь оппоненты встретятся в Кубке России. Да, если судить только по статусу, тут всё очевидно. С другой стороны, «Крылья» неплохо выглядели в двух турах РПЛ, «Краснодар» же дважды уже проиграл в трёх противостояниях», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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