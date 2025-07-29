«Динамо» Москва — «Сочи»: ставка Эльвина Керимова на встречу Кубка России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Сочи».

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 2.5 за 1.81.

«Матч Кубка России, «Динамо» против «Сочи». «Динамо» стартовало в чемпионате России с ничьей и победы. Ничья с «Балтикой» в 1-м туре, и победа случилась уже во 2-м туре с минимальным счётом на минувших выходных. Непростую победу «Динамо» над «Ростовом» одержало, игру москвичей идеальной сложно назвать, но, наверное, на старте сезона с новым тренером важно даже при посредственной игре набирать очки. И «Динамо» во второй домашней встрече сумело победить.

Сочинцы же стартовали с двух поражений, сначала разгромного гостевого — от «Локомотива», а потом и разгромного домашнего — от «Акрона». Причём уже к 20-й минуте было 0:3. И Роберт Морено после матча сказал, что это позор, и даже отказался от половины своей зарплаты. В общем, с «Сочи» происходят странные вещи, очень слабый старт сезона, 0 забитых мячей, семь – пропущенных.

И вот – кубковая игра с «Динамо». Понятно, что статус Кубка нынешнего, его регламент, его формат, групповой этап делают его непредсказуемым, и очевидно совершенно, что, наверное, будет ротация и у «Динамо», и у «Сочи». Поэтому, честно говоря, прогнозировать такие встречи сложно. Но всё-таки, какой бы ни была ротация в составах обеих команд, «Динамо», конечно, фаворит матча.

Я думаю, что, поскольку будет ротация, наверняка это скажется и на сыгранности и, может быть, повлияет на количество ошибок, допускаемых командами в защите, прежде всего у «Сочи». Ну и, в принципе, «Сочи» пока плох. Я возьму такой вариант прогноза, комбинированный – «Динамо» не проиграет и тотал голов больше 2.5» с коэффициентом 1.81. Я думаю, что от такой игры – 1-й тур, групповой этап, смешанные, наверное, составы – можно ждать голов. Ну и «Динамо», я думаю, дома не проиграет», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».