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Стали известны шансы «Зенита» победить «Ахмат» в Грозном

Стали известны шансы «Зенита» победить «Ахмат» в Грозном
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30 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Ахмат» и «Зенит». Встреча состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Ахмата» оценили в 5.10. Ничья идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу петербургского клуба за 7.00.

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