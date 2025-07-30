Стали известны шансы «Зенита» победить «Ахмат» в Грозном

30 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Ахмат» и «Зенит». Встреча состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Ахмата» оценили в 5.10. Ничья идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу петербургского клуба за 7.00.