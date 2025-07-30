«Ахмат» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Кубка России «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.87.

Грозненцам достался серьёзнейший соперник в первом туре. Выходить с ним на игру с глобальными изменениями в составе — фатальная ошибка. Команда Сергея Семака тоже освежилась за межсезонье, но сохранила и основной костяк. Правда, несмотря на это, появляется много неприятных вопросов.

Открыла новый сезон РПЛ команда из Санкт-Петербурга волевой победой во встрече с «Ростовом» (2:1). Во 2-м туре с «Рубином» сыграла вничью со счётом 2:2. Виновата сама. Соперник наказал сине-бело-голубых, уступая 0:2 после перерыва, за отсутствие желания продолжать игру. Футболисты отрезками нагло тянули время, и Даку им отомстил.

Сергей Семак на матч Кубка России может выставить хоть полностью новый состав, но он не будет слабее основной обоймы. Есть Соболев, Гонду, Вега и другие. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют. «Ахмат» становится интереснее в атаке и может задействовать бо́льшую часть основы, а резервные футболисты «Зенита» выдадут максимум, потому что хотят попасть в стартовый состав.