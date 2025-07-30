ЦСКА — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита дерби

В среду, 30 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России между ЦСКА и «Локомотивом». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение красно-синим. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.97, что приблизительно составляет 50% вероятности.

Победа «Локомотива» оценивается в 4.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.