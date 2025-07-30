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ЦСКА — «Локомотив»: стал известен самый вероятный счёт

ЦСКА — «Локомотив»: стал известен самый вероятный счёт
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В среду, 30 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Локомотивом». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

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Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.97, что приблизительно составляет 50% вероятности.

Победа «Локомотива» оценивается в 4.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.50). Победа ЦСКА 1:0 идёт за 7.40, на точный счёт 2:0 в пользу красно-синих выставлен коэффициент 8.20.

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