ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Кубка России ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.13.

ЦСКА снова сыграет дома. Однако назвать армейцев фаворитами даже при хороших результатах на старте всё равно не получается. Здесь хочется поспорить с букмекерами. Дело в том, что «Локомотив» сам очень бодро начал новый сезон. Сперва не оставил шансов «Сочи» (3:0), а затем на выезде отобрал три очка у «Краснодара» (2:1).

Железнодорожники и лично Михаил Галактионов могут похвастаться молодёжью. Держит марку Алексей Батраков, хороши Александр Руденко и Дмитрий Воробьёв. Тренерский штаб в прошлом сезоне показал, что умеет работать с российскими талантами, а сейчас этот уровень удаётся сохранять. При этом есть ещё и Николай Комличенко. Пока не вписался, нужно время.

Последние очные встречи между ЦСКА и «Локомотивом» получаются напряжёнными, боевыми и результативными. Пока непонятно, как себя покажет Фабио Челестини в первом московском дерби. Однако есть все основания ожидать голы в обе стороны и тотал больше 2.5 мяча. Особенно если команды немного перетасуют свои составы.