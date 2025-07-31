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«МЮ» — «Борнмут»: прогноз на матч 31 июля

«МЮ» — «Борнмут»: прогноз на матч 31 июля
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «МЮ» — «Борнмут».

Ставка: «Борнмут» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 2.20.

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В матче 1-го тура Летней серии Премьер-лиги «красные дьяволы» обыграли «Вест Хэм» со счётом 2:1. Однако до этой встречи они сыграли вничью с «Лидсом» (0:0), поэтому рано говорить об изменениях к лучшему.

«Борнмут» уже лишился двух ключевых защитников. Дин Хёйсен ушёл в «Реал», а Милош Керкез перебрался в «Ливерпуль». Насколько будут ощутимы такие потери, покажет только новый сезон, а пока клуб держится молодцом. Он добыл две победы в товарищеских встречах с «Хибернианом» (2:1) и «Бристоль Сити» (6:2).

В матче 1-го тура Летней серии Премьер-лиги команда из Борнмута разгромила «Эвертон» (3:0). В воротах дебютировал серб Джордже Петрович, а автором одного из голов стал 20-летний Дэниел Аду-Аджей. Андони Ираола уже может быть доволен проделанной работой.

Предлагаем поставить на то, что «Борнмут» не проиграет «МЮ», через тотал больше 1.5 мяча. Для манкунианцев такая яркая и надёжная игра «Борнмута» может стать проблемой. У них всё ещё есть проблемные места, а соперник просто наслаждается футболом в межсезонье. Последние четыре очные встречи «вишни» не уступают «МЮ», одержав две победы.

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