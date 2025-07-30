ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026.

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.86.

«В группе D в среду ЦСКА сыграет с московским «Локомотивом», сыграет у себя дома. Дерби! Пожалуй, одна из самых ярких афиш 1-го тура кубковых встреч.

И для меня, честно говоря, загадка, почему ЦСКА идёт таким явным и однозначным фаворитом в паре с «Локомотивом». «Локомотив» не потерял ни одного очка в чемпионате, очень хороший, организованный футбол он показал в Краснодаре. С шестью очками «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу. Да, понятно, что состав будет несколько иным, но я думаю, что он будет несколько иным и у ЦСКА, потому что впереди у армейцев важнейший матч чемпионата с «Зенитом». И Челестини прекрасно понимает, что в Кубке ещё что-то можно наверстать, а в чемпионате всё-таки надо решать более приоритетные задачи и цели.

У «Локомотива» хорошая обойма. Комличенко выйдет вместо Воробьёва, есть Салтыков, наверняка Пиняев свой шанс и своё игровое время получит после травмы, Самошников восстановился. Я думаю, что у «Локомотива» хорошие шансы не проиграть ЦСКА в этой встрече. ЦСКА, откровенно говоря, не убеждает — что в матче в Оренбурге, что вот в последней игре с «Ахматом», что даже по Суперкубку против «Краснодара». Там тоже вопросики имелись. Не так убедительно смотрится ЦСКА, как при Марко Николиче.

Мой прогноз — «Локомотив» не проиграет в основное время» за 1.86», — приводит слова Генича «РБ Спорт».