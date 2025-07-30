«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Пари Нижний Новгород» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026.

Ставка: победа «Пари НН» с форой (0) за 2.60.

«Динамо» Махачкала сыграет против «Пари НН», это группа С, где также в квартете «Спартак» и «Ростов». Махачкала сыграет дома в Каспийске, это первый домашний матч для махачкалинцев с начала нового сезона. Как играет Махачкала — всем прекрасно известно. Тут все понятно, многое строится на организации, функциональной готовности и дисциплине.

Хоть «Пари НН» на старте и проиграл 2 матча, оставил достаточно неплохое впечатление. Да, пока команда не забивает, но где-то когда-то «Пари НН» прорвет. Я думаю, для Шпилевского что кубковый матч, что игра РПЛ — особой разницы нет. Если проиграть все на старте, а впереди еще матч с «Локомотивом», лидером чемпионата, то могут вопросы у руководства возникнуть. Они наверняка есть и сейчас.

Я думаю, что у Шпилевского не такой богатый уровень игроков, чтобы серьезную ротацию проводить. Да, Олусегун может выйти с первых минут, может быть, что-то подкорректируется в атаке, вместо Грулева выйдет Весино. «Пари НН» может сыграть качественно, продуктивно, если добавят в реализации и в конкретике впереди. Мяч ходит неплохо, подстраиваются игроки неплохо. Да, может быть, это удобный футбол для Махачкалы, но верю, что здесь «Пари НН» может не проиграть. Поэтому рискну.

Явный фаворит у букмекеров — «Динамо» Махачкала. Но я здесь все-таки буду плясать от нижегородцев. Они вполне могут увезти из Каспийска победу. Рискну аккуратненько с подстраховкой взять «Пари НН» с (0) за отличный коэффициент 2,6», — приводит слова Генича «РБ Спорт».