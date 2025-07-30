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«Динамо» Мх — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России в Каспийске

«Динамо» Мх — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России в Каспийске
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Пари НН».

Ставка: обе забьют — нет за 1.75.

«Махачкалинское «Динамо» новый сезон начинало в Москве матчем против «Спартака», который оно обыгрывало в концовке прошлого чемпионата. На сей же раз получилась совсем иная игра, махачкалинцы проиграли 0:1. Могли бы и крупнее, но в той игре было весьма спорное судейство. Второй тур — вновь выездная игра, на сей раз в Оренбурге. В начале второго тайма «Динамо» счет открыло, но минут за 15 до конца пропустило, и в итоге всего лишь ничья.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нижегородцы в прошлом сезоне финишировали в зоне стыков, проиграли их «Сочи», но остались в элите нашего футбола. Причина проста — «Химки» прекратили свое существование, а их место в РПЛ досталось «Пари НН». В первом туре нижегородцы принимали чемпиона, «Краснодар» и были весьма гостеприимны, проиграв разгромно 0:3. Дальше был первый выезд — матч против «Крыльев Советов» получился сложным. До 90-й минуты счет был 0:0, и, казалось, первый балл в актив можно заносить. Но в компенсированное время самарцы забили дважды и одержали победу.

Обе команды на старте сезона пока выглядят нестабильно, отрезками получается показывать что-то интересное, но даже на один тайм такой игры не хватает. С забитыми мячами у обеих команд беда, на пару в первых двух играх всего один гол. Поэтому в большое количество забитых мячей я не верю», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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