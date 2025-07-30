ЦСКА — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: 1:1 за 5.80.

«ЦСКА и «Локомотив» сойдутся в рамках первого тура Кубка России. Топовая пара, но не жду, что сейчас они выдадут зрелищный матч с большим количеством голов.

Хотя, обе команды хорошо начали новый сезон, пока не проигрывали. ЦСКА провел на одну игру больше. Стартовал он с Суперкубка России, в котором одолел «Краснодар» — 1:0. Отлично в обороне подопечные Челестини отыграли, сами моменты имели.

Затем в двух турах РПЛ ЦСКА набрал четыре очка. Впрочем, не так убедительно выглядел коллектив. Сперва он поделил очки с «Оренбургом» (0:0), а затем обыграл «Ахмат» (2:1). Вроде бы, оба оппонента проблем не должны были вызывать. Однако армейцам было не так просто, тех же грозенцев они одолели, но команда Сторожука больше доминировала во втором тайме и могла несколько раз сравнять.

«Локомотив» же провел два матча в новом сезоне, оба в РПЛ. И в них клуб набрал максимальное количество очков – шесть. Причем, команда Галактионова стала единственной, которая смог добыть две победы в двух турах, все остальные клубы хотя бы по разу терпели неудачи.

Оппоненты у «Локо» на старте были разными. Сперва он справился с «Сочи» в доминирующей манере, выиграл 3:0, пусть и забил все голы после 80 минуты, но все равно много давил и мог забивать раньше. Затем была важная «проверка» — встреча с действующим чемпионом РПЛ. И в обоих таймах все-таки убедительнее выглядели «железнодорожники», выступили лучше и победили 2:1. Дубль в матче сделал Батраков.

Я думаю, соперники тут сыграют не столь активно. Кубок только стартует, выкладываться на 100% сейчас нет смысла, особенно учитывая, что в РПЛ матчи уже на следующих выходных будут. Они еще и являются фаворитами группы, с «Балтикой» и «Акроном» таких проблем не должно возникнуть.

Так что я тут ставлю на ничью – точный счет 1:1 за 5.80», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».