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«Рубин» — «Оренбург»: букмекеры оценили шансы

«Рубин» — «Оренбург»: букмекеры оценили шансы
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31 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Рубин» и «Оренбург». Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанскому клубу. Поставить на победу «Рубина» можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 53% вероятности.

При этом шансы «Оренбурга» оценили в 4.20 (22%). Ничья идёт с коэффициентом 3.90 (25%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

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